Laurance neemt leiderstrui over van Nys in Ronde van Noorwegen

Wielrenner Axel Laurance is de nieuwe leider in de Ronde van Noorwegen. De Fransman won de tweede etappe en neemt de leiderstrui over van de Belg Thibau Nys. Hij finishte op 25 seconden achter Laurance.

De 23-jarige renner van Alpecin-Deceuninck bleef vrijdag de Brit Ethan Hayter net voor in de sprint van een kopgroep. De Nederlander Bart Lemmen kwam na dik 200 kilometer als derde over de finish in Gullingen.

Wout van Aert, die in Noorwegen voor het eerst sinds zijn val in Dwars door Vlaanderen weer op de fiets zit, ging opnieuw onderuit. De Belg fietste met een bebloede elleboog door en kon de rit uitrijden.

De Ronde van Noorwegen duurt tot en met zondag.