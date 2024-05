Oud-international Kosterink nieuwe bondscoach softbalsters

Oud-international Saskia Kosterink wordt de nieuwe bondscoach van de Nederlandse softbalsters. Na het WK in juli neemt ze de leiding over van Ferenc Jongejan. Tijdens het EK in Utrecht, september dit jaar, staat de ploeg dus onder leiding van Kosterink.

Kosterink maakt al sinds 2017 onderdeel uit van de technische staf van de Nederlandse ploeg. “De droom om bondscoach te worden is er altijd geweest”, zegt Kosterink, die met de ploeg wil toewerken naar de Olympische Spelen van 2028. “Ik voel veel vertrouwen, in mezelf en naar de speelsters, heb de afgelopen jaren als coach veel geleerd en kan bogen op veel internationale ervaring in het topsoftbal. Toernooien, wedstrijddruk, andere situaties: het is geen onbekend terrein”, zegt ze.

Tijdens haar loopbaan kwam Kosterink 151 keer uit voor Oranje, waaronder op zes EK’s, vier WK’s en de Olympische Spelen van 2008.

Het EK softbal is van 1 tot en met 7 september. Het Nederlandse team verdedigt daar de Europese titel die het vorig jaar in Spanje won. De vrouwen versloegen in de finale Groot-Brittannië.