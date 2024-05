Tennisser De Jong treft Draper in openingsronde op Roland Garros

Jesper de Jong speelt tegen de Brit Jack Draper in de eerste ronde van Roland Garros. Dat heeft de loting vrijdag uitgewezen. De Nederlandse tennisser sloeg zich via de kwalificaties voor het eerst naar het hoofdtoernooi in Parijs. Draper is de mondiale nummer 35, De Jong staat op plek 177. Mocht de Haarlemmer de eerste ronde doorkomen, dan wacht mogelijk een treffen met wereldtopper Carlos Alcaraz.

De 23-jarige De Jong won in de laatste kwalificatieronde met 6-1 6-2 van de Amerikaan Jeffrey John Wolf. Maandag is Draper dus zijn tegenstander, die nog nooit verder kwam dan de eerste ronde op Roland Garros. De Jong zelf maakte zijn debuut op een grand slam in januari op de Australian Open. Toen ging hij in de tweede ronde onderuit tegen wereldtopper Jannik Sinner.

Naast De Jong zijn Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor de andere Nederlandse mannen in het hoofdtoernooi. Van de Zandschulp treft Fabio Fognini, terwijl Griekspoor het opneemt tegen Mackenzie McDonald. Bij de vrouwen is Arantxa Rus de Nederlandse troef. Zij speelt tegen de voormalig nummer 1 van de wereld, Angelique Kerber.