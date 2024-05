Tennisser De Jong voor het eerst in hoofdtoernooi Roland Garros

Jesper de Jong heeft zich voor het eerst in zijn carrière gekwalificeerd voor het hoofdtoernooi van Roland Garros. De 23-jarige tennisser versloeg in de derde en laatste ronde van de kwalificaties in Parijs in twee sets de Amerikaan Jeffrey John Wolf: 6-1 6-2.

De Jong maakte in januari zijn grandslamdebuut op de Australian Open. Daar bereikte hij de tweede ronde waarin hij verloor van de latere winnaar Jannik Sinner.

De Jong krijgt later vrijdag te horen wie zijn tegenstander wordt in de eerste ronde. Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus waren automatisch geplaatst voor het hoofdtoernooi.