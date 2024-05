Tennisser Sinner ook in 2025 op ABN AMRO Open

Tennisser Jannik Sinner verdedigt in 2025 zijn titel op het ATP-toernooi van Rotterdam. Toernooidirecteur Richard Krajicek van het ABN AMRO Open maakte de komst van de 22-jarige Italiaan bekend voor het toernooi in februari volgend jaar.

Sinner won het toernooi afgelopen februari door Alex de Minaur uit Australië in de finale te verslaan. De Italiaan, die enkele weken eerder de Australian Open op zijn naam had geschreven schakelde eerder in Rotterdam Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor uit. Sinner sprak na zijn overwinning zijn voorkeur uit om in 2025 zijn titel te verdedigen. “Ik speel hier zo graag, het publiek in Rotterdam is ook fair, zelfs als je tegen een Nederlandse tennisser speelt. Ik ben daarom echt loyaal naar het toernooi.”

Krajicek is blij met de komst van de huidige nummer 2 van de wereldranglijst. “De winnaar van het toernooi leg je graag direct vast voor het jaar erna. Zeker als die winnaar Jannik Sinner is. Zijn impact op de fans is enorm groot, hij is wat mij betreft een van de allergrootste sterren van het huidige tennis. Dat hij nu al bekendmaakt ook volgend jaar weer te komen, zegt bovendien veel over zijn voorliefde voor het toernooi.”

Het ATP-toernooi in Rotterdam vindt volgend jaar plaats van 1 tot en met 9 februari.