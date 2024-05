Keys laat landgenote Collins kansloos in tennisfinale Straatsburg

Madison Keys heeft op overtuigende wijze het WTA-tennistoernooi van Straatsburg op haar naam geschreven. De 29-jarige Amerikaanse liet in de finale haar landgenote Danielle Collins kansloos. Het werd, in een partij die vijf kwartier duurde, 6-1 6-2.

Voor Keys, de mondiale nummer 16, is het haar achtste titel op de WTA Tour en de eerste van dit jaar.

In Rabat in Marokko ging de winst in de finale naar Peyton Stearns, ook een Amerikaanse. De 22-jarige tennisster rekende in de eindstrijd op overtuigende wijze af met de Egyptische Mayar Sherif en stond ook maar drie games af: 6-2 6-1.

Voor Stearns betekende het haar eerste WTA-titel.