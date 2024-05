Pieterse vijfde bij eerste optreden in wereldbeker mountainbike

Puck Pieterse is bij haar eerste optreden in de wereldbeker mountainbike van dit seizoen als vijfde geëindigd. In het Tsjechische Nove Mesto was de winst in de shorttrackrace voor de Zwitserse Alessandra Keller. Zondag komen de vrouwen opnieuw in actie, dan op de olympische crosscountry.

Pieterse werd twee weken geleden voor het tweede jaar op rij Europees kampioene. Ze had de eerste twee wereldbekers in Brazilië overgeslagen, omdat ze nog op de weg uitkwam. Hoewel Pieterse daardoor geen goede startpositie had, meldde ze zich toch als snel voorin. Na een val moest ze weer achtervolgen, maar ze sloot weer aan. Ook Pieterse had echter geen antwoord op de versnelling in de laatste honderden meters van Keller. Wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot uit Frankrijk werd tweede, de Amerikaanse Haley Batten derde.

Anne Tauber eindigde als negende nog net in de top 10. Anne Terpstra viel in de slotfase terug: 26e.