Tennisser Ruud naar finale in Genève

De Noorse tennisser Casper Ruud heeft zich geplaatst voor de finale van het graveltoernooi in het Zwitserse Genève. De nummer 2 van de plaatsingslijst versloeg de Italiaan Flavio Cobolli in drie sets: 1-6 6-1 7-6 (4). De partij uit de halve finales kon vrijdagavond niet doorgaan door het slechte weer in de Zwitserse stad.

Ruud neemt het later op zaterdag in de finale op tegen Tomas Machac. De Tsjech verraste vrijdag met winst op de Servische nummer 1 van de wereld Novak Djokovic in drie sets (6-4 0-6 6-1).

Voor de 23-jarige Machac is het de eerste finale op ATP-niveau. De 25-jarige Ruud heeft al elf toernooizeges achter zijn naam staan. De Noor was in Genève al twee keer de beste: 2021 en 2022.