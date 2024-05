Alcaraz mogelijk tegen De Jong op Roland Garros na simpele zege

Carlos Alcaraz is simpel door naar de tweede ronde op Roland Garros. De Spaanse nummer 3 van de wereld won in zijn openingswedstrijd met 6-1 6-2 6-1 van de Amerikaanse lucky loser Jeffrey John Wolf.

De 21-jarige titelkandidaat, die de laatste periode niet helemaal fit was en last had van zijn arm, had in alle sets een vroege break te pakken. Dat zorgde voor vrijheid bij Alcaraz, die in Parijs nog nooit verder kwam dan de halve finale.

De tweevoudige grandslamwinnaar speelt in de tweede ronde mogelijk tegen Jesper de Jong. De Nederlander leidt verrassend met 2-1 in sets tegen de Brit Jack Draper. In de vierde staat hij wel 4-1 achter. Het duel van De Jong, die voor het eerst in het hoofdschema staat, is onderbroken omdat het regent.