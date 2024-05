De Jong verrast Brit Draper en bereikt tweede ronde Roland Garros

Jesper de Jong heeft bij zijn debuut op Roland Garros de tweede ronde bereikt. De tennisser uit Hoofddorp versloeg in de eerste ronde de Brit Jack Draper in een lange, door regen onderbroken, vijfsetter: 7-5 6-4 6-7 (3) 3-6 6-3. De 23-jarige De Jong bereikte via de kwalificaties het hoofdtoernooi en is nu nog de nummer 176 van de wereld. Draper bezet de 39e plaats op de wereldranglijst.

De Jong bereikte in januari op de Australian Open voor het eerst het hoofdschema van een grandslamtoernooi. In Melbourne werd hij in de tweede ronde uitgeschakeld door de Italiaan Jannik Sinner, de latere winnaar. Ook nu wacht een pittige uitdaging in de tweede ronde waarin de Spanjaard Carlos Alcaraz, de mondiale nummer 3, de tegenstander is.

Zowel De Jong als Draper verloor vroeg in de eerste set een keer een opslaggame, maar daarna ging het gelijk op tot 5-5. De Jong kwam op 6-5 en kreeg op de opslag van de Brit bij 15-40 twee setpoints. Hij benutte de eerste: 7-5.

In de tweede set bracht een break in de vijfde game Draper op voorsprong (3-2). In de achtste game werd het door een verloren opslaggame van de Brit weer 4-4. Bij 5-4 benutte De Jong ook zijn eerste breakpoint, dat hem meteen setwinst opleverde. Draper leek ontmoedigd en leverde in de tweede game van de derde set opnieuw zijn service in. Maar de Brit, een jaar jonger dan zijn opponent, knokte zich terug in de wedstrijd en bij 6-6 volgde een tiebreak. Daarin ging het goed mis voor De Jong die na een minibreak (3-3) geen punt meer maakte.

In de vierde set liep Draper snel uit naar een 4-1-voorsprong, waarna de partij vanwege de regen moest worden onderbroken. Terug op de baan gaf de Brit die voorsprong niet meer prijs, waarna een vijfde set de beslissing moest brengen. Daarin stond het na een break voor beiden 2-2 en verloor de Brit nog een opslagbeurt in de achtste game. Bij 5-3 benutte De Jong vervolgens zijn eerste wedstrijdpunt.