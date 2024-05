Formule 1-race in Monaco na drie kwartier hervat, mét Sainz

De Grote Prijs van Monaco in de Formule 1 is na ongeveer drie kwartier hervat. De race werd kort na de start onderbroken na een crash tussen Red Bull-coureur Sergio Pérez en Haas-rijder Kevin Magnussen. Ook Nico Hülkenberg, de andere coureur van Haas, en Esteban Ocon van Alpine konden niet verder.

Carlos Sainz strandde eveneens kort na de start. De Spanjaard is er bij de herstart wel weer bij. Nadat de leiding de wedstrijd met de rode vlag had stilgelegd, kon het team van Ferrari de wagen van Sainz in de tussentijd herstellen.

De zestien overgebleven coureurs, met Max Verstappen op de zesde positie, hervatten de wedstrijd om 15.44 uur.