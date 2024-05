Giro-zege maakt Pogacar sprakeloos

Tadej Pogacar won al twee keer de Tour de France maar was toch weer even sprakeloos na zijn eerste eindzege in de Giro d’Italia. “Wat kan ik zeggen, mijn gevoel is moeilijk te omschrijven”, zei de Sloveen in het flashinterview, kort voordat hij in Rome zijn laatste roze trui in ontvangst mocht nemen.

Pogacar wilde in de slotetappe nog graag zijn ploeggenoot en sprinter Juan Sebastián Molano aan de ritzege helpen, maar de Colombiaan kwam er in de door de Belg Tim Merlier gewonnen sprint niet aan te pas. “Wij wilden vooral de eerste posities innemen in de laatste ronden. Dat lukte, maar helaas had ik niet zulke goede benen vandaag”, vertelde Pogacar. “Maar je kunt met de ploeg ook niet alles winnen, hè? We hebben er deze ronde iets moois van gemaakt. Ik kan er nu geen moment uitpikken. Hier rondrijden in de roze trui is heel speciaal. En de fans waren ook bijzonder. Ik ga nu genieten en me dan richten op mijn volgende doel.”

Pogacar wil dit jaar de dubbel Giro-Tour winnen, iets wat de Italiaan Marco Pantani in 1998 voor het laatst lukte.