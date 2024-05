Hattrick wielrenster Wiebes in RideLondon Classique

Lorena Wiebes heeft met overmacht de Britse wielerkoers RideLondon Classique gewonnen. De renster van SD Worx-Protime won de derde en laatste etappe met finish op The Mall bij Buckingham Palace, de plek waar Marianne Vos in 2012 haar olympische titel veroverde.

Wiebes was in Engeland goed voor een hattrick, want ze had ook de eerste en de tweede etappe gewonnen. Op The Mall bracht haar ploeggenote en wereldkampioen Lotte Kopecky haar in de laatste honderden meters perfect naar voren, waarna Wiebes het afmaakte.

De Nederlandse Charlotte Kool werd tweede, Kopecky derde.