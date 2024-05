Hockeyers Kampong grijpen landstitel tegen Rotterdam

De hockeyers van Kampong zijn na zes jaar weer kampioen van Nederland. Over twee wedstrijden werd Rotterdam met 4-3 verslagen in de finale van de play-offs. In Utrecht werd het zondag 2-2, terwijl het zaterdag in Rotterdam nog 2-1 werd voor Kampong.

In het eerste kwart had Kampong het betere van het spel. Jip Janssen bekroonde die sterke periode van de thuisploeg met de 1-0. Hij scoorde vanuit een strafcorner. Kort daarna sloeg Jeroen Hertzberger Rotterdam weer op gelijke hoogte met een knap schot in de verre hoek.

In het tweede kwart was het Rotterdam dat de finale over twee wedstrijden gelijk trok. Thijs van Dam maakte de 2-1. Daarna waren er aan beide kanten wat minder kansen, al was Tjep Hoedemakers van Rotterdam in het laatste kwart nog dicht bij het winnende doelpunt.

Janssen was vlak voor tijd weer de grote man. Hij maakte zijn tweede goal, opnieuw vanuit een strafcorner, en bracht zo de landstitel terug naar Utrecht.

Kampong werd voor het laatst kampioen in het seizoen 2017-2018. Bij de vrouwen pakte Den Bosch eerder op de dag de 22e landstitel van de club.