Laurance wint Ronde van Noorwegen, slotrit voor Kristoff

De Franse wielrenner Axel Laurance heeft de Ronde van Noorwegen gewonnen. De leidende positie van de renner van Alpecin-Deceuninck kwam in de vierde etappe niet in gevaar. De slotrit, met start en finish in Stavanger, werd gewonnen door de Noor Alexander Kristoff. De routinier van Uno-X Mobility versloeg in de sprint van een grote groep de Belgen Jordi Meeus en Wout van Aert.

De jonge Noor Per Strand Hagenes deed een poging alleen de finish te bereiken, maar de renner van Visma – Lease a Bike werd op 8 kilometer voor de streep achterhaald door het peloton. Daarna probeerde de Tsjech Mathias Vacek het nog, maar de nummer 4 van het klassement kreeg meteen Laurance en de Nederlander Bart Lemmen, tweede in het klassement, achter zich aan.

Van Aert maakte in Noorwegen zijn rentree na een val eind maart in Dwars door Vlaanderen waarbij hij een sleutelbeen, borstbeen en zeven ribben brak.