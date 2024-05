Leclerc denkt na zege op thuiscircuit aan overleden vader

De zege op zijn thuiscircuit in de Formule 1 deed Monegask Charles Leclerc veel. De 26-jarige rijder van Ferrari startte twee keer eerder van poleposition, maar wist toen niet te winnen.

“In de laatste vijftien rondes kwamen de emoties los. Ik dacht aan mijn vader, hij gaf alles om mij hier te krijgen. Het was een droom van hem om hier te racen en te winnen, dus dit is ongelooflijk”, zei Leclerc, wiens vader in 2017 overleed.

Leclerc verkleinde met zijn zege de achterstand op WK-leider Max Verstappen tot 31 punten. De Limburger startte vanaf de zesde positie en zag de wedstrijd na de start al snel onderbroken worden toen zijn ploeggenoot Sergio Pérez crashte. “Die rode vlag heeft alle opties qua strategie om zeep geholpen. Het was daardoor banden sparen tot het einde, met als gevolg een saaie race. Hopelijk is niemand in slaap gevallen”, sprak Verstappen met een knipoog.