Nadal treft Zverev maandag in de namiddag op Roland Garros

Rafael Nadal neemt het maandag in de namiddag op tegen Alexander Zverev in de eerste ronde van Roland Garros. In het speelschema staat de wedstrijd van de veertienvoudige winnaar van de Franse grand slam als derde partij op Court Philippe-Chatrier, het grootste stadion op Roland Garros. Ervoor staan vanaf 12.00 uur twee vrouwenwedstrijden gepland, waaronder die van Iga Swiatek, de Poolse nummer 1 van de wereld.

Nadal is door aanhoudend blessureleed als ongeplaatste speler naar Parijs gereisd en moet het meteen opnemen tegen de Duitse nummer 4 van de wereld. De kans is groot dat de Spanjaard bezig is aan zijn laatste optreden op Roland Garros, al zei hij zaterdag dat dat nog niet “honderd procent” zeker is.

Van de Nederlanders komt alleen Botic van de Zandschulp de baan op. Hij neemt het in de derde partij op baan 13 op tegen de Italiaan Fabio Fognini.

Tallon Griekspoor en Arantxa Rus komen pas dinsdag in actie voor hun partij uit de eerste ronde.