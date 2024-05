Partij tennisser De Jong op Roland Garros weer hervat na regen

De partij uit de eerste ronde tussen Jesper de Jong en de Brit Jack Draper op Roland Garros werd ruim een uur onderbroken door de regen. De Nederlandse tennisser leek op weg naar een zege in drie sets, maar verloor de derde set alsnog na een tiebreak. Toen het eenmaal droog was, gingen beide tennissers verder bij een stand van 4-1 in de vierde set voor Draper.

De 23-jarige De Jong bereikte via de kwalificaties het hoofdtoernooi en is nu nog de nummer 177 van de wereld. Draper bezet de 35e plaats op de wereldranglijst.

De winnaar van de partij neemt het in de tweede ronde op tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz, de nummer 3 van de wereld.