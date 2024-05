Pogacar wint bij debuut Giro d’Italia, slotrit voor Merlier

Tadej Pogacar heeft bij zijn eerste deelname meteen de Giro d’Italia gewonnen. De eindzege van de Sloveen van UAE Team Emirates kwam de afgelopen weken nooit in gevaar nadat hij op de tweede dag met winst in een bergrit de roze leiderstrui had veroverd. Pogacar won uiteindelijk zes ritten waaronder de voorlaatste met tweemaal de beklimming van de Monte Grappa.

De slotrit, een veredeld criterium in Rome, werd gewonnen door Tim Merlier. De Belg van Soudal – Quick-Step versloeg de Italiaan Jonathan Milan en boekte daarmee zijn derde ritzege. Milan won deze Giro ook drie ritten.

In het klassement eindigde de Colombiaan Daniel Felipe Martínez op bijna tien minuten als tweede. De Britse voormalige Tourwinnaar Geraint Thomas werd derde. Thymen Arensman was als zesde de beste Nederlander.