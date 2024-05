Stoïcijnse De Jong had ‘bal aan touwtje’ op Roland Garros

Jesper de Jong was zondag stoïcijns en fitter dan zijn tegenstander. Dat zei de tennisser na zijn debuut in het hoofdschema van Roland Garros. Hij versloeg verrassend de Brit Jack Draper in vijf sets: 7-5 6-4 6-7 (3) 3-6 6-3.

“Ik had de bal aan een touwtje. Deze partij is misschien wel de beste wedstrijd uit mijn carrière tot nu toe”, zei de 23-jarige De Jong. “‘Ik was happy op de baan. Ik deed alles goed en bleef stoïcijns. Ik had de bal aan een touwtje. Dan hoef je ook niet na te denken. Een beter gevoel kan een tennisser niet hebben.”

De Jong kwam met 2-0 in sets voor en leidde in de derde met een break. Toch kwam Draper daarvan terug en trok de stand na een regenpauze van een uur weer gelijk. “Onbewust was ik misschien na de voorsprong iets te veel bezig met de overwinning. Aan de andere kant was ik bij een nederlaag met opgeheven hoofd van de baan gestapt. De ervaring van deze wedstrijd had ik dan mee kunnen nemen naar een volgende keer.”

De regenpauze kwam de mondiale nummer 176 niet slecht uit, want op dat moment had Draper een voorsprong van 4-1 in de derde set. “Ik ben meteen naar de massagetafel gesprint, want ik voelde wat krampachtige bewegingen in mijn hamstrings en kuiten. Daarna heb ik wat rijst en kip gegeten. Na ruim drie uur op de baan te hebben gestaan, wordt het lichaam natuurlijk wel wat stijf.”

De Jong treft in de tweede ronde Carlos Alcaraz. De Spaanse nummer 3 van de wereld versloeg Jeffrey John Wolf eerder op zondag.