Van Uden boekt in Rund um Köln tweede zege als wielerprof

Casper van Uden heeft zijn tweede zege als beroepswielrenner geboekt. De 22-jarige renner van dsm-firmenich PostNL zegevierde in Rund um Köln, een koers over 194 kilometer in en rond Keulen. Van Uden versloeg in de sprint de Eritreeër Biniam Girmay en de Belg Louis Blouwe.

Van Uden won eerder dit jaar een rit in de ALUla Tour. De Duitse wielrenner Rick Zabel nam in Rund um Köln afscheid. Omdat zijn ploeg Israel – Premier Tech geen ploeg afvaardigde deed hij dat in het shirt van de Duitse selectie. Hij speelde geen rol in de finale van de wedstrijd die zijn vader Erik Zabel twee keer won.