Wawrinka wint op Roland Garros duel met generatiegenoot Murray

Stanislas Wawrinka staat in de tweede ronde van Roland Garros. De oud-winnaar was in Parijs met 6-4 6-4 6-2 te sterk voor generatiegenoot en oud-finalist Andy Murray.

De twee maakten er zoals verwacht een wedstrijd van met veel rally’s. Maar het was Wawrinka die daarin een stuk constanter was dan Murray. De 39-jarige Zwitser brak direct door de service heen van de 37-jarige Schot en hield die break vast: 6-4.

De tweede set leek qua verloop erg op de eerste. Wawrinka was de meest aanvallende speler, hield het initiatief en liet Murray zwoegen. Opnieuw zorgde een vroege break uiteindelijk de set voor Wawrinka. Op 5-4 serveerde de winnaar van 2015 de set uit.

Wawrinka liet daarna niet meer los en bleef met lef spelen. In de eerste game van de derde set brak hij opnieuw de service van Murray. Dat bleek uiteindelijk genoeg voor de winst. Op 5-2 besliste hij de wedstrijd op zijn eerste wedstrijdpunt. Dat deed hij met zijn handelsmerk, de enkelhandige backhand langs de lijn.

In de tweede ronde treft Wawrinka de Brit Cameron Norrie of de Rus Pavel Kotov.