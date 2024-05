Autocoureur ‘Veekay’ Van Kalmthout negende in Indy 500

Rinus ‘Veekay’ van Kalmthout is negende geworden in de beroemde race Indy 500. De 23-jarige coureur van Ed Carpenter Racing moest de zege laten aan de Amerikaan Josef Newgarden, die de race voor het tweede jaar op rij won.

De start van de Indy 500 werd enige uren uitgesteld door regen. Veekay vertrok vanaf de zevende startpositie. De autocoureur had bij het wegrijden uit de pitstraat een aanrijding waardoor hij voor straf naar achteren werd teruggezet. Met een inhaalrace vocht hij zich terug naar voren en lag door de verschillende pitstops ook nog even aan de leiding. Newgarden was in de slotfase opnieuw de snelste. Hij bleef Pato O’Ward en Scott Dixon voor.

“We hebben er het maximale uitgehaald”, reageerde Veekay na de race op X. Hij verbeterde zich een plaats ten opzichte van vorig jaar, toen hij als tiende eindigde.