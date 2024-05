Basketballers Dallas Mavericks één zege verwijderd van finale NBA

De basketballers van Dallas Mavericks zijn één zege verwijderd van de finale van de play-offs in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De ploeg uit Dallas won met 116-107 van Minnesota Timberwolves ook het derde duel in de finale van de Western Conference. De vierde wedstrijd is dinsdag in Dallas.

Luka Doncic en Kyrie Irving maakten beiden 33 punten voor de Mavericks. P.J. Washington droeg 16 punten bij aan de zege. Anthony Edwards was topscorer bij de Timberwolves met 26 punten.

De Mavericks kunnen voor het eerst sinds 2011 de NBA-finale bereiken. Destijds versloegen ze Miami Heat in de finale met 4-1.