De Jong gelooft dat hij op Roland Garros kan winnen van Alcaraz

Jesper de Jong gelooft dat hij kans maakt tegen wereldtopper Carlos Alcaraz op Roland Garros. De tennisser bereikte zondag bij zijn debuut de tweede ronde in Parijs en treft nu de nummer 3 van de wereld. “Ik denk dat ik kan winnen van hem”, aldus de 23-jarige Nederlander.

“Als ik dat niet zou denken dan zou ik niet de baan op gaan. Hij is een ongelooflijk goede speler. Maar waarom zou ik niet kunnen winnen? Het is een mooie test, ook om te kijken waar ik sta.”

In januari maakte De Jong zijn debuut op een grand slam bij de Australian Open. In Melbourne speelde hij toen tegen de Italiaan Jannik Sinner, de latere winnaar. “Alcaraz is een titelfavoriet voor Roland Garros, op de Australian Open was Sinner dat. Betere tennissers kan ik niet tegenover mij krijgen. Ik moet de allerbeste wedstrijd van mijn leven gaan spelen. Maar waarom zou dat niet kunnen?” stelt de mondiale nummer 176.

De Jong moet de stunt zien te klaren zonder zijn oud-coach Jeroen Benard. De twee braken recent met elkaar. Zijn fysieke trainer Bas van Bentum ondersteunt De Jong nu op Roland Garros. “Na dit toernooi ga ik kijken hoe ik het verder aanpak qua coaching. Van Bentum is nu een succescoach”, zegt De Jong lachend, “maar ik wil er graag een tenniscoach bij. Voor nu ligt de focus op Roland Garros en daarna gaan we kijken.”

Het is nog niet precies duidelijk wanneer De Jong tegen Alcaraz speelt. De twee tennissers troffen elkaar nog nooit.