Griekspoor stijgt en start als nummer 25 aan Roland Garros

Tallon Griekspoor begint als nummer 25 van de wereld aan Roland Garros. De 27-jarige Nederlander, die vorige week in Genève in de kwartfinales van de Serviër Novak Djokovic verloor, steeg twee plaatsen. De hoogste positie ooit van Griekspoor is de 21e. Griekspoor neemt het dinsdag in Parijs op tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald.

Botic van de Zandschulp, die maandag in actie komt op Roland Garros, leverde twee plekken in en is nu de mondiale nummer 102. Jesper de Jong is voorlopig 176e. De 23-jarige tennisser verraste zondag de Brit de Jack Draper in de eerste ronde van Roland Garros.

Bij de vrouwen is Arantxa Rus de beste Nederlandse, op de vijftigste plaats.