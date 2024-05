Nadal sluit opnieuw niet uit dat hij terugkeert op Roland Garros

Rafael Nadal heeft na zijn nederlaag tegen Alexander Zverev in de openingsronde van Roland Garros opnieuw niet uitgesloten dat hij in 2025 terugkeert op Roland Garros. Dat zei de 22-voudig grandslamkampioen in het interview op de baan.

“Het kan de laatste keer zijn dat ik voor dit geweldige publiek heb gespeeld, maar ik ben er niet 100 procent zeker van. Het is moeilijk te voorspellen wat de toekomst brengt, maar de kans is procentueel groot dat ik niet terugkom. Maar ik heb plezier en het lichaam voelt beter dan twee maanden geleden”, zei Nadal na zijn 6-3 7-6 (5) 6-3-nederlaag.

“Misschien zeg ik over twee maanden alsnog dat het genoeg is geweest. Ik heb nog doelen en hoop terug te keren op deze baan.” In aanloop naar het grandslamtoernooi in Parijs gaf Nadal al te kennen deelname aan Roland Garros voor volgend jaar niet uit te sluiten. Eerder had de Spanjaard wel aangegeven dat hij verwacht aan zijn laatste seizoen bezig te zijn.

De 37 jaar oude Nadal won Roland Garros veertien keer. Hij verloor er pas voor de vierde keer. “Mijn gevoelens zijn moeilijk te omschrijven, maar ik voel de liefde op de plek waar ik het meest van hou. Ik heb twee moeilijke jaren gehad, maar ik was competitief en heb mijn kansen gehad. Alleen tegen een speler van het kaliber van Zverev moet je je kansen pakken.”

Later dit jaar wordt op Roland Garros ook gestreden om de olympische titel.