Nadal verliest op Roland Garros in drie sets van Zverev

Veertienvoudig kampioen Rafael Nadal heeft in de eerste ronde van Roland Garros verloren van Alexander Zverev. Het werd 6-3 7-6 (5) 6-3 voor de nummer 4 van de wereld.

Na 3 uur en 5 minuten benutte Zverev zijn eerste wedstrijdpunt, op de service van Nadal. De Spanjaard besloot het duel met een afzwaaier.

Nadal begon slecht aan de wedstrijd en leverde direct zijn eerste servicegame in zonder ook maar een punt te winnen. De recordkampioen kwam beter in de wedstrijd, maar hij wist zijn voorsprong telkens niet lang vol te houden. In de tweede set stond hij met 5-3 voor en in de derde set met 2-0.

In de derde set bleef Nadal strijdlustig en het publiek hoopte op een vierde set. Nadal werkte met sterk netspel een aantal breakpoints weg, maar in de slotfase was het baselinespel van de Duitser hem te machtig.

Twee jaar geleden stonden Zverev en Nadal ook tegenover elkaar op Roland Garros, toen in de halve eindstrijd. Zverev liep toen een zware enkelblessure op en was lang uit de roulatie.

Voor de 37-jarige Nadal, zeer waarschijnlijk bezig aan zijn laatste seizoen, was het de eerste keer dat hij in de openingsronde verloor in Parijs. Vorig jaar ontbrak hij op Roland Garros, het toernooi dat hij in 2022 nog won.

De wedstrijd werd gespeeld onder het gesloten dak van het centercourt. Het regende eerder op de dag in Parijs, waarna werd besloten de hele wedstrijd indoor te spelen.

Veel grote namen waren aanwezig op het Court Philippe Chatrier bij de wedstrijd uit de eerste ronde, waar al sinds de loting naar werd uitgekeken. Onder anderen Novak Djokovic en Carlos Alcaraz, de nummers 1 en 2 van de wereld, zaten op de tribune. Het centercourt was van begin tot het eind vol, niet gebruikelijk voor partijen in de eerste ronde.

Na afloop volgde er geen ceremonie. Die keuze werd mede gemaakt omdat de 22-voudig grandslamkampioen in aanloop naar het toernooi had aangegeven dat hij in 2025 mogelijk terugkeert op Roland Garros. Na een interview verliet hij onder een staande ovatie de baan.