Nederlandse Vechtsportbond mag toetreden tot NOC*NSF

De Nederlandse Vechtsportbond (NVB) mag toetreden tot NOC*NSF. Dat hebben de leden van de Nederlandse sportkoepel bepaald tijdens de algemene ledenvergadering. De in januari opgerichte bond voor kickboksen, muaythai en mixed martial arts (MMA) is “fier” op de status als aspirant-lid, die voelt als “een blijk van erkenning”.

“De toetreding tot NOC*NSF is het sluitstuk van een lang proces”, reageert NVB-voorzitter Peter Kwint, eerder Tweede Kamerlid voor de SP, in een persbericht. “We maken een einde aan de versnippering die de vechtsport in de ontwikkeling remde. Maar het is vooral het begin van een nieuw hoofdstuk. We gaan de potentie van onze sporten nog beter benutten, toptalenten beter ondersteunen en de positie van Nederland als vechtsportland voor de toekomst bestendigen.”

Kickboksen, muaythai en MMA worden volgens de NVB door naar schatting 350.000 tot 400.000 Nederlanders beoefend. Van hen zijn 20.000 wedstrijdsporter.