NOC*NSF ziet opnieuw lichte toename aantal sporters

Meer Nederlanders zijn in 2023 gaan sporten. Ten opzichte van 2022 ziet NOC*NSF dat het aantal inwoners in Nederland dat wekelijks sport met ongeveer 200.000 is toegenomen, tot 9,6 miljoen. De sportkoepel constateert dat het herstel na de daling in de twee coronajaren 2020 en 2021 daarmee definitief is ingezet.

Dat staat in het rapport ‘Zo Sport Nederland 2023’ van NOC*NSF op basis van cijfers van onderzoeksbureau Verian, waarin de sportkoepel de belangrijkste ontwikkelingen in de sportdeelname heeft samengevat.

In 2022 was het aantal wekelijks sportende mensen in vergelijking met een jaar eerder al met een half miljoen toegenomen. Die trend zet zich voort met opnieuw een toename. Het gat ten opzichte van 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie, is teruggebracht naar ongeveer 500.000 wekelijkse sporters.

De maandelijkse sportfrequentie blijft wel gestaag dalen. Nederlanders sporten gemiddeld acht keer per maand. Dat was een jaar eerder 8,1 keer, maar in 2019 nog negen keer. Jongens zijn vaker gaan sporten, meisjes juist minder. Ook de gemiddelde sportfrequentie van volwassen vrouwen daalde.

De sportdeelname van jongens van 13 tot en met 18 jaar blijft stijgen, maar zit met 71 procent nog niet op het niveau van voor de coronajaren. Bij meisjes is er juist een daling van 67 naar 63 procent. “Er is een fenomeen dat absoluut aandacht verdient, dat is het achterblijven van bepaalde groepen”, zegt algemeen directeur Marc van den Tweel. “Eén groep valt daarbij speciaal op en dat zijn de meiden van 13 tot 18 jaar.” De verklaring daarvoor is onbekend. NOC*NSF wil weten of dit een eenmalig of blijvend verschijnsel is.

Het aantal leden van sportverenigingen is met bijna 40.000 gestegen. Dat is aanmerkelijk meer dan de toename van 2000 leden een jaar eerder. “Het is duidelijk dat de bijzondere sportinfrastructuur die we in ons land kennen, onverminderd populair is”, zegt Van den Tweel. “Dat is belangrijk omdat we weten dat sporten in verenigingsverband het beste recept is om te blíjven sporten in volgende levensfasen. Daarom zetten wij ons hard in voor een toekomstbestendige verenigingsstructuur, ook in gesprek met de politiek.”