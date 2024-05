Sinner start solide in Parijs en klopt Eubanks in drie sets

Tennisser Jannik Sinner is zonder problemen zijn eerste partij op Roland Garros doorgekomen. De Italiaan, die eerder dit jaar de Australian Open op zijn naam schreef, rekende op Court Suzanne Lenglen af met Christopher Eubanks: 6-3 6-3 6-4. De Amerikaan bereikte vorig jaar op Wimbledon de kwartfinales.

Sinner kende in aanloop naar het grandslamtoernooi van Parijs problemen aan zijn heup, maar tegen Eubanks maakte hij een fitte indruk. De 22-jarige Italiaan noteerde 32 winners en brak de service van zijn opponent vijf keer. In de tweede ronde treft Sinner de Franse routinier Richard Gasquet.

Voor Sinner is het pas zijn derde toernooi sinds hij in maart het masterstoernooi van Miami op zijn naam schreef. In Monte Carlo moest hij vervolgens in de halve finale zijn meerdere erkennen in Stefanos Tsitsipas en in Madrid trok hij zich geblesseerd terug voor zijn kwartfinale.

De beste prestatie van Sinner op Roland Garros was het bereiken van de kwartfinale tijdens zijn debuut in 2020.