Tennisser Van de Zandschulp lijdt kansloze nederlaag in Parijs

Botic van de Zandschulp heeft in de eerste ronde van Roland Garros een kansloze nederlaag geleden. De nummer 2 van Nederland pakte maar zeven games tegen de Italiaan Fabio Fognini, die 93e staat op de wereldranglijst. Het werd in een uur en 58 minuten 6-1 6-1 7-5.

Van de Zandschulp werd halverwege de tweede set behandeld aan zijn linkerenkel. De mondiale nummer 102 leek niet helemaal vrij te kunnen bewegen en maakte een ongelukkige indruk op baan 13 van Roland Garros.

Ook vorig jaar bleef Van de Zandschulp in de eerste ronde steken op Roland Garros. In 2022 haalde hij de derde ronde, zijn beste resultaat in Parijs.

Dinsdag komt Tallon Griekspoor in actie in de openingsronde. Hij treft de Amerikaan Mackenzie McDonald. Jesper de Jong plaatste zich zondag voor de tweede ronde. Hij treft woensdag de Spanjaard Carlos Alcaraz.