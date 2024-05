De Griekse tennisster Maria Sakkari is al in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. Ze moest in drie sets haar meerdere erkennen in de Française Varvara Gracheva. Het werd 3-6 6-4 6-3.

Sakkari (28) was als zesde geplaatst in Parijs. Vorig jaar werd ze ook al in de openingsronde uitgeschakeld.

Drie jaar geleden haalde Sakkari nog de halve eindstrijd in Parijs. Ook op de US Open van 2021 reikte ze tot de laatste vier.