Atletiekploeg met boegbeeld Bol, maar zonder Hassan naar EK

De Nederlandse atletiekploeg gaat met topatleten Femke Bol, Lieke Klaver en Nadine Visser naar de EK in Rome. Tweevoudig olympisch kampioene Sifan Hassan slaat de EK over. Voor de Europese kampioenschappen, die van 7 tot en met 12 juni plaatsvinden, zijn 59 atleten geselecteerd, 29 vrouwen en 30 mannen.

Bol verdedigt in Rome haar Europese titel op de 400 meter horden en met de estafetteploeg de titel op de 4×400 meter. De 24-jarige Amersfoortse won twee jaar geleden in München ook de titel op de 400 meter, maar op die afstand start ze niet in Rome. Ze doet ook mee aan de gemengde estafette, net als Klaver, die individueel de 400 meter loopt. Visser is ingeschreven voor de 100 meter horden en de 4×100 meter estafette.

Nienke Brinkman, die twee jaar geleden brons won op de marathon in München, staat niet ingeschreven voor de halve marathon in Rome. De meerkampsters Anouk Vetter en Emma Oosterwegel, die recentelijk in actie kwamen in Götzis, doen ook niet mee.

Bij de mannen doen onder anderen Liemarvin Bonevacia (400 meter, 4×400 meter), Niels Laros (800 en 1500 meter) en Mike Foppen (5000 meter) mee aan de EK.

“De Europese kampioenschappen in Rome zullen voor ons team een belangrijke opmaat zijn richting Parijs, nauwelijks vijftig dagen later zegt technisch directeur Vincent Kortbeek. “Dit resulteert erin dat een aantal atleten Rome bewust overslaat; met Parijs in hun achterhoofd. Met een sterk team over de hele breedte en met tal van kanshebbers voor medailles en finales, zullen we meestrijden met de Europese top.”