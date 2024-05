Carapaz kan olympische titel wegrit niet verdedigen in Parijs

Richard Carapaz kan zijn olympische titel in de wegrit komende zomer niet verdedigen op de Olympische Spelen in Parijs. Hij is niet opgenomen in de Ecuadoraanse selectie, zo maakte de Ecuadoraanse wielerfederatie FEC maandag bekend. Het land mag slechts één renner selecteren voor Parijs.

Jhonatan Narvaez, die een sterke Giro reed, kreeg de voorkeur. Hij zal ook de tijdrit voor zijn rekening nemen.

De 30-jarige Carapaz, Giro-winnaar in 2019, is het niet eens met de beslissing, maar wenst zijn landgenoot wel succes in Parijs. “Ik hoop dat hij ons land op de best mogelijke manier zal vertegenwoordigen”, aldus Carapaz.