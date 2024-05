Griekspoor in vier sets langs Amerikaan McDonald op Roland Garros

Tallon Griekspoor heeft zich verzekerd van een plek in de tweede ronde van Roland Garros. De beste tennisser van Nederland was in vier sets te sterk voor de Amerikaan Mackenzie McDonald, de nummer 74 van de wereld: 6-3 6-4 1-6 6-2.

Griekspoor maakte het na 2 uur en 29 minuten af op zijn eerste wedstrijdpunt, na een misser van McDonald met zijn backhand. De Nederland won in de vierde set na een 2-1-achterstand, met een break, vijf games op een rij. In totaal waren er veertien servicebreaks.

In de tweede ronde neemt Griekspoor het donderdag op tegen de Italiaan Luciano Darderi, de nummer 40 van de wereld.

Griekspoor is als 26e geplaatst in Parijs, waar hij nog nooit voorbij de tweede ronde is gekomen. Vorig jaar verloor hij in vijf sets van de Pool Hubert Hurkacz.