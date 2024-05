Hockeybondscoach Van Ass kiest in Parijs voor keepster Veenendaal

Bondscoach Paul van Ass van de Nederlandse hockeysters kiest op de Olympische Spelen voor keepster Anne Veenendaal. De doelvrouw van Amsterdam krijgt de voorkeur boven Josine Koning van landskampioen Den Bosch. Koning gaat als reservekeepster mee naar Parijs.

Bij de vorige Spelen in Tokio, drie jaar geleden, waren de rollen nog omgedraaid en koos toenmalig bondscoach Alyson Annan voor Koning onder de lat. Nederland won in Japan de olympische titel.

Keepsters Veenendaal en Koning (beiden 28) behoren allebei al jarenlang tot de wereldtop. In het verleden wisselden ze elkaar in het Nederlands team vaak per wedstrijd af op EK’s en WK’s. Aangezien de olympische selectie slechts 16 namen telt, is de tweede keepster als reserve veroordeeld tot de tribune. Behalve Koning zijn ook aanvalster Pien Dicke (SCHC) en verdedigster Rosa Fernig (Den Bosch) aangewezen als reserve.

In de olympische selectie maken Xan de Waard en Maria Verschoor zich op voor hun derde Olympische Spelen. De 24-jarige Marleen Jochems van Hurley debuteert op de Spelen.

Bondscoach Van Ass sprak van “geen eenvoudige opgave” om tot de olympische basisselectie en drie reserves te komen. “We hebben een grote groep topspeelsters om uit te kiezen en daarmee staan we in wisselende samenstellingen al jarenlang aan de wereldtop. Dit zijn de namen waarmee we in Parijs gaan strijden voor olympisch goud. Daar hebben we met z’n allen het volste vertrouwen in.”