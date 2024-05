Rus verslaat voormalig nummer 1 Kerber op Roland Garros

Tennisster Arantxa Rus heeft op Roland Garros ten koste van de Duitse Angelique Kerber de tweede ronde bereikt: 6-4 6-3. De inmiddels 36 jaar oude Kerber, teruggekeerd na een bevalling, is de voormalig nummer 1 van de wereld. Momenteel staat ze 232e. De partij begon uren later dan gepland door de regenval in Parijs.

Na een uur en 25 minuten benutte Rus haar derde wedstrijdpunt. Ze gaf in de tweede set bij 5-3 nog een 40-15-voorsprong prijs, omdat ze haar zenuwen niet de baas was. Na een lange game kon Rus alsnog juichen op de kleine baan 2 van Roland Garros, al moest de umpire nog wel van zijn stoel komen om de call van de lijnrechter te bevestigen.

Rus gaf in de eerste set een 4-1-voorsprong uit handen, en Kerber kwam op gelijke hoogte. Bij 5-4 benutte Rus haar eerste setpunt op de service van de Duitse, die drie grandslamtoernooien wist te winnen. In 2016 won ze zowel de Australian Open als de US Open, in 2018 was ze de beste op Wimbledon.

Kerber heeft sinds haar terugkeer op de tour nog geen wedstrijd gewonnen op een grand slam. Begin dit jaar verloor ze op de Australian Open in de openingsronde van de Amerikaanse Danielle Collins.

Het is de eerste keer sinds 2012 dat Rus de openingsronde van Roland Garros weet te overleven. Twaalf jaar geleden reikte ze tot de vierde ronde in Parijs, haar beste resultaat op een grandslamtoernooi.

In de tweede ronde staat Rus tegenover de Kazachse Elena Rybakina, die als vierde geplaatst is in Parijs.

Rus, de mondiale nummer 50, is de enige Nederlandse speelster in het vrouwentoernooi.