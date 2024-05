Tennisster Rybakina snel klaar, Rus mogelijk volgende opponent

Tennisster Elena Rybakina heeft in de eerste ronde van Roland Garros eenvoudig afgerekend met de Belgische Greet Minnen. De Kazachse nummer 4 van de wereld won binnen vijf kwartier van de speelster uit Turnhout: 6-2 6-3.

De 24-jarige Rybakina geldt samen met de Poolse Iga Swiatek en Aryna Sabalenka uit Belarus tot de favorieten voor de eindzege in Parijs. Rybakina, Wimbledon-winnares in 2022, versloeg vorige maand de mondiale nummer 1 Swiatek op het graveltoernooi van Stuttgart. De Kazachse veroverde daar haar derde titel van het jaar.

In de tweede ronde treft Rybakina mogelijk Arantxa Rus. De 33-jarige Nederlandse moet in de eerste ronde, later dinsdag, zien af te rekenen met de voormalig nummer 1 van de wereld Angelique Kerber.