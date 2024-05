Trofee voor hockeyer Warmerdam na bijzondere comeback

Hockeyer Dennis Warmerdam heeft de Pahud de Mortanges Trofee gewonnen, een onderscheiding die sportkoepel NOC*NSF uitreikt aan de sporter die zich als een inspirerend voorbeeld heeft opgeworpen.

De aanvaller van HC Bloemendaal kreeg in 2018 een zeldzame vorm van kanker en moest stoppen met tophockey. Een armamputatie dreigde, maar Warmerdam herstelde, keerde terug op het hockeyveld en schopte het tot het Nederlands team. Vorig jaar zette hij een punt achter zijn interlandcarrière. Tijdens de algemene ledenvergadering van NOC*NSF ontving Warmerdam de prijs uit handen van voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg.

De trofee is vernoemd naar Charles Pahud de Mortanges, een voormalig militaryruiter die in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw op de Olympische Spelen vier gouden medailles won. Later was hij voorzitter van het NOC en lid van het IOC.

NOC*NSF reikt de onderscheiding sinds 1972 uit aan bijzondere sporters of een sportploeg. Voorheen werd de prijs alleen in olympische jaren toegekend, maar in 2023 heeft de sportkoepel de Pahud de Mortanges Trofee nieuw leven ingeblazen en wordt de prijs jaarlijks toegekend.

Vorig jaar won judoka Sanne van Dijke de beker. Andere winnaars in olympische jaren waren onder meer atleet Churandy Martina en turner Epke Zonderland.