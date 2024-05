Van de Zandschulp twijfelt over voortzetten tennisloopbaan

Botic van de Zandschulp twijfelt erover of hij nog wel door wil als proftennisser. De nummer 102 leed maandag op Roland Garros in de openingsronde een roemloze nederlaag tegen de Italiaan Fabio Fognini. Het werd 6-1 6-1 7-5.

“Het is iets waar ik al een tijdje mee rondloop. De laatste tijd stel ik mij steeds vaker de vraag of ik nog door wil gaan. Je moet werk doen dat je leuk vindt. Iedereen heeft natuurlijk weleens een mindere dag, maar als het er te veel zijn, dan moet je je afvragen of dit het nog wel is”, zei Van de Zandschulp maandagavond laat in Parijs.

“Het is nu vers na de wedstrijd. Dat speelt mee in mijn gemoed, maar het onderwerp is niet zo dat ik daar nu 1, 2, 3 mee kom. Deze gedachten zijn in het verleden vaker bij mij opgekomen. De trainingen vind ik leuk. Die dagen zijn goed, maar ik kijk totaal niet uit naar de wedstrijden. Terwijl dat het belangrijkste is als je wilt tennissen. Als ik ’s ochtends opsta, kijk ik ook helemaal niet uit naar de wedstrijd. De avondwedstrijden heb ik de laatste tijd ook telkens slecht gespeeld. Dat komt misschien ook omdat het een lange dag wachten is. Ik heb vragen die ik voor mijzelf moet beantwoorden.”

De 28-jarige Van de Zandschulp was in 2022 de nummer 22 van de wereld.