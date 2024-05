Belgische tennisser Goffin klaagt over sfeer op Roland Garros

De Belgische tennisser David Goffin heeft zijn beklag gedaan over het gedrag van Franse tennisfans op Roland Garros. De 33-jarige Goffin gaf aan dat hij tijdens zijn duel met de Fransman Giovanni Mpetshi Perricard voortdurend beledigd werd en zelfs kauwgum naar zijn hoofd kreeg gegooid.

“Het was totaal respectloos. Dit is voetbal aan het worden. Binnenkort zijn er rookbommen en hooligans die vechten op de tribunes. Ik vind het belachelijk. Er zijn mensen die meer komen om keet te schoppen dan om een aangename sfeer te creëren”, zei Goffin op Roland Garros tegen Belgische media.

Volgens Goffin is het vooral in Parijs goed mis. “Het is natuurlijk niet het geval op Wimbledon en ook niet in Australië en op de US Open. Daar is het vrij rustig. Hier is het echt een ongezonde sfeer, vind ik”, aldus de nummer 115 van de wereld.

“Er zijn veel personen die klagen, ook scheidsrechters. Dat is wat we horen in de kleedkamers en van de ATP. We zullen er iets aan moeten doen.”

Goffin, die in vijf sets te sterk was voor Mpetshi Perricard, neemt het in de tweede ronde op tegen de Duitser Alexander Zverev.