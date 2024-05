Bokser Fury gaat in december voor revanche op wereldkampioen Oesik

Boksers Tyson Fury en Oleksandr Oesik nemen het op 21 december weer tegen elkaar op in een herhaling van hun confrontatie van eerder deze maand. Toen trok de Oekraïner Oesik ook de laatste wereldtitel in het zwaargewicht naar zich toe. Het gevecht is wederom in het Saudische Riyad, zo maakte organisator Turki Alalshikh bekend via X.

De Brit Fury gaf na afloop van zijn nederlaag aan te twijfelen over een revanche, waarvoor in het contract al een optie was opengelaten. “Ik heb nu vakantie, ga naar huis en zal het eens bespreken met mijn vrouw en kinderen. Over een paar maanden word ik 36. Ik boks al sinds ik een kind was. Waar houdt het op? Honderd gevechten en dan een hersenbeschadiging, een rolstoel?”, zei Fury na zijn nederlaag op jury-oordeel.

Door de zege is Oesik nu in het bezit van alle wereldtitels in het zwaargewicht. Hij was al de wereldkampioen van de federaties IBF, WBA, WBO en IBO. Zijn zege op Fury leverde hem de band van de WBC op. Oesik is de eerste algehele wereldkampioen sinds Lennox Lewis in 2000.