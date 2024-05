Bondscoach Koeman maakt selectie van Oranje voor EK bekend

Bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal maakt zijn selectie van 26 spelers voor het EK bekend. Hij licht zijn spelerslijst toe tijdens een persconferentie die rond 16.15 uur in Zeist begint.

De voorlopige selectie van Oranje bestaat uit 29 internationals, na het wegvallen van de geblesseerde Marten de Roon. Koeman traint woensdagmiddag eerst nog voor de derde dag op rij met internationals die het seizoen met hun club al minimaal een week geleden hebben afgesloten.

Koeman moet zijn definitieve EK-selectie op 7 juni bij de UEFA inleveren. Als een speler daarna nog serieus geblesseerd raakt, dan mag er na goedkeuring van de UEFA voor de eerste groepswedstrijd van 16 juni tegen Polen nog een vervanger worden opgeroepen. Doelmannen mogen tot de tweede groepswedstrijd van 21 juni tegen Frankrijk worden vervangen.

Koeman geeft zijn internationals donderdag en vrijdag vrij. Oranje komt zaterdag weer bijeen voor een open training met publiek waarvoor alle beschikbare 2000 tickets snel waren verkocht. Donyell Malen en Ian Maatsen komen zaterdag nog in actie met Borussia Dortmund tegen Real Madrid in de finale van de Champions League.

Ook Tijjani Reijnders en Teun Koopmeiners melden zich later in Zeist. Reijnders oefent op 31 mei nog met AC Milan tegen AS Roma in het Australische Perth. Koopmeiners heeft voor zaterdag met Atalanta nog een uitgestelde competitiewedstrijd tegen Fiorentina op het programma staan.

Oranje oefent voor vertrek naar Duitsland nog tegen Canada (6 juni) en IJsland (10 juni) in De Kuip