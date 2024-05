De Jong keert terug in top 150 na Roland Garros

Jesper de Jong keert na Roland Garros terug in de top 150 van de wereldranglijst. Na zijn vier zeges in Parijs, inclusief het kwalificatietoernooi, stijgt hij zo’n dertig plaatsen. Op de live ranking van de ATP staat hij op de 146e positie. Hij begon het toernooi als de nummer 176.

Vorig jaar was de 23-jarige De Jong de nummer 135 van de wereld. Hij mikt voor dit seizoen op een plek in de mondiale top 100. Op dit moment staat er slechts één Nederlander in de top 100: Tallon Griekspoor.

De Jong, in de openingsronde in vijf sets de meerdere van de Brit Jack Draper, verdiende door het bereiken van de tweede ronde 110.000 euro. In de tweede ronde was Carlos Alcaraz in vier sets te sterk.