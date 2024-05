De Jong verliest in Parijs na ruim 3 uur in vier sets van Alcaraz

Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros Carlos Alcaraz een set afgesnoept. De debutant uit Noord-Holland moest in de tweede ronde wel met 6-3 6-4 2-6 6-2 zijn meerdere erkennen in de nummer 3 van de wereld. De partij werd gespeeld op het Court Philippe Chatrier, de hoofdbaan in Parijs. Het dak was de hele wedstrijd dicht vanwege het slechte weer.

De wedstrijd duurde 3 uur en 9 minuten. Alcaraz, die in de vierde set twee keer op een break achterstand was gezet, benutte zijn eerste wedstrijdpunt nadat een forehand van De Jong in het net was beland.

Voor Alcaraz was het zijn eerste setverlies van het toernooi. In de openingsronde stond hij slechts vier games af tegen de Amerikaan Jeffrey John Wolf.

De 23-jarige De Jong, die op de wereldranglijst op de 176e plek staat, stond voor de tweede keer in het hoofdtoernooi van een grand slam. Begin dit jaar deed hij mee aan de Australian Open, waar hij in de tweede ronde in drie sets verloor van de uiteindelijke winnaar Jannik Sinner.

Na de uitschakeling van De Jong is Tallon Griekspoor de enige overgebleven Nederlandse man in het enkelspeltoernooi. Griekspoor neemt het donderdag op tegen de Italiaan Luciano Darderi.