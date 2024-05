Djokovic moet zich flink inspannen tegen Franse wildcardspeler

Novak Djokovic heeft zich flink moeten inspannen om zich te plaatsen voor de tweede ronde van Roland Garros. De titelhouder versloeg in de avondsessie de Fransman Pierre-Hugues Herbert, die met een wildcard werd toegelaten, met 6-4 7-6 (3) 6-4.

De partij uit de derde avondsessie van de week duurde 2 uur en 31 minuten. Herbert besloot het duel met een dubbele fout. Djokovic wist de servicegame van de nummer 142 van de wereld, meervoudig grandslamkampioen in het dubbelspel, slechts drie keer te winnen.

In de laatste game ging Djokovic nog onderuit toen hij een korte bal wilde halen. Hij kwam er zonder blessure vanaf.

“De omstandigheden zijn wat zwaarder in de avond en het was een lange dag wachten. Maar het was goed om na twaalf maanden weer terug te zijn op een baan waar ik speciale herinneringen aan bewaar”, zei de Serviër na afloop.

De Spanjaard Roberto Carballés Baena is de volgende tegenstander van Djokovic, die dit jaar nog wacht op zijn eerste titel. In aanloop naar Roland Garros verloor hij in Genève in de halve eindstrijd van de Tsjech Tomas Machac.

Vorig jaar was Djokovic (37) in de finale in drie sets te sterk voor de Noor Casper Ruud.