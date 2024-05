Djokovic voelt zich op Roland Garros beter dan afgelopen weken

Novak Djokovic voelt zich op Roland Garros in de jacht op zijn 25e grandslamtitel beter dan de afgelopen weken. Dat zei de 37-jarige Serviër na zijn zege in de eerste ronde op de Fransman Pierre-Hugues Herbert, die met een wildcard was toegelaten (6-4 7-6 (3) 6-4). “Het gaat de goede kant op, maar dit is pas één wedstrijd. Ik wil nog niet te uitbundig zijn”, zei de titelverdediger in Parijs.

“In Monte Carlo, Rome en Genève begon ik ook echt goed aan het toernooi, maar waren de tweede of derde wedstrijd een heel ander verhaal”, blikte Djokovic terug op de toernooien van de afgelopen weken, toen hij steeds niet verder kwam dan de halve finales. In Rome strandde hij zelfs al de derde ronde. Djokovic wacht nog steeds op zijn eerste finaleplaats van het jaar. Dat overkwam hem in 2018 voor het laatst.

“Ik speelde vandaag prima, solide”, aldus de drievoudig winnaar van Roland Garros. “Op de service van Herbert kon het beter, maar ook complimenten naar hem voor zijn goede opslag.”

Djokovic won in 2016, 2021 en 2023 al het tweede grandslamtoernooi van het jaar. Hij vervolgt zijn jacht op zijn eerste titel van 2024 in de tweede ronde tegen de Spanjaard Roberto Carballés Baena.