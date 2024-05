Evenepoel maakt twee maanden na zware val rentree in peloton

De Belg Remco Evenepoel maakt komende week in het Critérium du Dauphiné zijn rentree in het wielerpeloton. De renner van Soudal – Quick-Step liep begin vorige maand sleutelbeen- en schouderbladbreuken op bij een massale valpartij in de Ronde van Baskenland. De oud-wereldkampioen gebruikt de Franse rittenkoers vooral om ritme op te doen richting de Tour de France en gaat niet voor een goed klassement.

“Ik kijk ernaar uit om over een paar dagen weer te gaan koersen. Ik zit er goed in na de valpartij en de blessures die ik daar opliep, maar er is nog wel wat werk aan de winkel om weer in topvorm te komen”, lichtte Evenepoel toe via zijn ploeg.

De Deen Jonas Vingegaard van Visma – Lease a Bike was het grootste slachtoffer van de valpartij op 4 april. De tweevoudig Tourwinnaar hervatte begin deze maand zijn training buiten op de fiets, maar kon toen nog niet aangeven of hij op tijd fit zou zijn voor de start in Florence op 29 juni.