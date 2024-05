Griekspoor schrok van uitspraken Van de Zandschulp en wil helpen

Tallon Griekspoor is geschrokken van de uitspraken van Botic van de Zandschulp, die maandagavond aangaf te twijfelen over het voortzetten van zijn tennisloopbaan. Griekspoor is bereid zijn teamgenoot uit het Daviscup-team te helpen.

“De uitspraken die Botic heeft gedaan, daar ben ik wel van geschrokken. Als je dat zegt, dan ben je verder heen dan een forehand of backhand missen. Ik hoop dat hij zijn geluk vindt. Als hij om advies vraagt, dan zal ik dat geven. We gaan goed met elkaar om en hebben elkaar ook nodig. We zijn al niet met heel veel Nederlanders. Ik hoop dat hij heel snel het geluk vindt”, zei Griekspoor in Parijs na zijn zege op de Amerikaan Mackenzie McDonald.

“Ik weet niet of het openhartigheid of paniek van Botic is geweest dat hij om zich heen schoot. Er speelt duidelijk iets. Het is duidelijk dat hij niet aan zijn beste fase bezig is en dat hij zich niet geweldig voelt. Het is misschien goed dat hij zich nu uitspreekt, maar het is ook wel tijd dat hij er iets aan gaat doen. Je kunt dit blijven roepen, maar in mijn ogen speelt dit al langer. Als ik in deze positie zou verkeren, dan zou ik er heel snel mee aan de slag zijn gegaan. “

Het contrast tussen de twee beste tennissers van Nederland is groot. Waar Van de Zandschulp al enige tijd worstelt, is Griekspoor bezig aan de beste fase van zijn loopbaan. Griekspoor is de nummer 25 van de wereld en won vorig jaar twee ATP-titels. Van de Zandschulp staat net buiten de top 100 en wacht nog op zijn eerste eindzege.

“De dag dat ik zeg dat ik er mee ga stoppen, dan moet ik heel ver heen zijn. Ik geniet enorm van wat ik doe met fijne mensen om mij heen. Dat mis ik soms bij hem. Dat is pijnlijk om te zien. Zeker bij zo’n goede tennisser. Ik hoop dat Botic het heel snel weer op de rit krijgt.”

Griekspoor gaf aan nog geen contact te hebben gezocht met zijn trainingspartner na de opmerkelijke uitspraken. “De laatste tijd heb ik Botic niet veel gesproken. We zijn met onze eigen dingen bezig. We zijn elkaar op de toernooien ook vaker misgelopen. Hij was de laatste tijd sneller uit het toernooi en dan krijg je ook niet de kans om elkaar echt te spreken”, zei Griekspoor.

“Ik heb hem nog geen berichtje gestuurd. Maar als hij om advies vraagt, dan zal ik eerlijk zijn. Als ik hem van de week zie of volgende week richting Rosmalen, dan zal ik zeker met hem over dit onderwerp praten.”

Van de Zandschulp bekende maandagavond laat op te zien tegen het spelen van wedstrijden en veel dagen te hebben waarop hij het bestaan als proftennisser niet leuk vindt.